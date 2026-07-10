Bénin : la Céna fixe la désignation des chefs de village et de quartier de ville

La Commission électorale nationale autonome a arrêté la répartition des localités dans lesquelles l’Union progressiste Le Renouveau et le Bloc républicain pourront désigner les chefs de village ou de quartier de ville. Une localité d’Aplahoué reste toutefois en attente d’une décision complémentaire.

La mise en place des autorités locales franchit une nouvelle étape au Bénin. La Commission électorale nationale autonome (Céna) a fixé la liste des villages et quartiers de ville où l’Union progressiste Le Renouveau (UP-R) et le Bloc républicain (BR) sont habilités à désigner les chefs de village ou de quartier de ville, sur la base des résultats des élections communales de 2026.

La décision a été prise à l’issue de la séance du Conseil électoral du 8 juillet 2026. Elle s’appuie sur l’article 201 du Code électoral, qui encadre le mécanisme de désignation des chefs de village et de quartier de ville. Selon ce dispositif, le parti arrivé en tête dans une localité dispose du droit de proposer le chef de village ou de quartier de ville, avant la nomination par l’autorité compétente.

Les annexes de la décision répartissent les localités concernées par département, commune, arrondissement et village ou quartier de ville. L’UP Le Renouveau est autorisée à désigner les responsables locaux dans les localités inscrites à l’annexe I. Le Bloc républicain bénéficie du même droit dans les localités mentionnées à l’annexe II.

Agbotavou provisoirement exclu de la répartition

Une localité reste cependant en suspens. Il s’agit d’Agbotavou, dans l’arrondissement d’Atomey, commune d’Aplahoué. Pour ce village, la Céna n’a pas encore pu déterminer le parti habilité à désigner le chef de village.

Cette situation est liée à un arrêt rendu le 19 février 2026 par la Cour suprême. Selon les éléments rapportés, la haute juridiction a réhabilité dix-sept bulletins de vote initialement déclarés nuls dans le cadre du contentieux des élections communales. Parmi ces suffrages, onze sont attribués à l’UP Le Renouveau et six au Bloc républicain.

La Céna indique toutefois ne pas pouvoir établir, à ce stade, l’incidence géographique exacte de ces bulletins sur les différents postes de vote. Cette incertitude empêche de déterminer avec précision le parti arrivé en tête à Agbotavou. Une décision modificative devrait donc intervenir lorsque la répartition exacte de ces suffrages aura été établie.

La décision de la Céna sera transmise aux deux partis concernés, au ministre chargé de la Décentralisation et de la Gouvernance locale, ainsi qu’aux préfets des départements concernés. Sa publication au Journal officiel est également prévue afin de lui donner sa pleine portée administrative.