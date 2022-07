Bénin: la 8e législature encore endeuillée, le député Norbert Aïvohozin est mort

Le député Norbert Aïvohozin est décédé des suites d’une longue maladie. Il a tiré sa révérence tôt dans la matinée de ce jeudi 28 juillet 2022. Une triste nouvelle pour la 8e législature, qui avait déjà perdu deux (02) de ses membres.

Après les députés Alidou Démolé Moko et Jean-Pierre Babatoundé, respectivement décédés en 2020 et 2021, l’Assemblée nationale vient de perdre un autre parlementaire. Il s’agit du député Norbert Aïvohozin, élu sur la liste de l’Union Progressiste (UP) dans la 6e circonscription électorale en tant que suppléant de Georges Bada.

Avec l’élection de Mariam Chabi Talata, suppléante de Sacca Lafia, au poste de Vice-présidente de la République, le nombre de député passe désormais à 79 pour le compte de cette 8e législature, installée sur fond de conflit politique.