Bénin: Komi Koutché compatit à la souffrance des populations victimes d’inondation

A travers un post sur sa Page Facebook, l’ancien ministre de l’économie, des Finances et du Programme de nationalisation, Komi Koutché, a apporté son soutien moral aux populations qui font actuellement face à l’inondation du fait du niveau des eaux des fleuves Niger et Ouémé.

D’énormes dégâts matériels et des pertes en vies humaines, voilà ainsi résumé ce qu’affrontent depuis quelques jours certaines populations des Collines et du Nord Bénin face à l’inondation provoquée par la montée des eaux du fleuve Ouémé et du fleuve Niger.

Face à ce drame cyclique, Komi Koutché, ancien directeur du FNM, à travers une publication sur les réseaux sociaux pour manifester sa compassion à ceux qui sont frappés par ce fléau.

« La semaine ci qui tire à sa fin, a été au Bénin, en particulier pour les populations de la partie septentrionale, très éprouvante du fait des effets de la montée des eaux dans la quasi-totalité des cours d’eau« , compatit-t-il.

A noté que les autorités des zones concernées de même que le gouvernement à travers son ministre de l’intérieur à travers divers communiqué ont sensibilisé les populations sur les dispositions à prendre pour éviter les drames humains.