Bénin: Koffi Olomidé justifie les 20 ans de retard pour honorer les victimes de son concert

Reçu sur le plateau de la télévision nationale béninoise ORTB ce jeudi après le dépôt de gerbe en l’honneur des martyrs de son concert au stade de l’amitié de Kouhounou en 2003, Koffi Olomidé a répondu à ceux qui se demandent pourquoi il a attendu aussi longtemps pour revenir honorer les mémoires des victimes

Koffi Olomidé, la légende de la musique congolaise, est actuellement au Bénin pour rendre hommage aux victimes du drame survenu lors de son concert au stade de l’amitié de Kouhounou en 2003. Le chanteur, qui a assisté à une messe d’action de grâce à l’église catholique St Michel de Cotonou et à une séance de prière à la mosquée centrale de Jonquet, a également déposé une gerbe de fleurs au cimetière de PK 14 dans la journée de ce jeudi 4 mai 2023.

Dans une interview accordée à la télévision nationale béninoise ORTB, Koffi Olomidé a expliqué qu’il était venu pour dire ses condoléances et sa considération aux familles éplorées. « Ce n’est pas le chanteur qui est venu, c’est l’homme. J’ai un cœur et je ne veux me vanter. Je ne pouvais pas revenir au Bénin encore une fois pour ne faire que chanter. Je suis venu dire mes respects, dire mes condoléances et ma considération aux familles éplorées parce que leur peine pendant 20 ans airait été la mienne« , a-t-il indiqué.

Dans la foulée, le chanteur a également répondu à ceux qui pensant que sa démarche est tardive. Selon lui, le Bénin est un pays sérieux et il ne pouvait pas s’imposer. Il a également expliqué que les interviews qu’il a accordées depuis la tragédie ont toujours été l’occasion pour lui de présenter ses condoléances au peuple béninois.

« Ce qui est en train d’être fait, j’aurai bien voulu le faire il y a 19 ans mais le Bénin est un pays sérieux, je ne peux pas m’imposer au Bénin. Il fallait que certaines choses soient cadrées et c’est bien le cas maintenant grâce à mes amis que j’ai ici. J’aurai aimé que cela soit fait beaucoup plus tôt. Mais il n’échappe à personne que dans la plupart de mes interviews, je revenais sur ce drame et j’adressais toujours mes condoléances au béninois et au Bénin. Il y a même des albums que j’ai dédié aux martyrs de Tchatcho, ses frères et sœurs qui sont partis, parce qu’ils aimaient la musique de Koffi Olomidé. C’est la raison pour laquelle je ne suis pas venu un peu plus tôt, Parce que une plaie il faut lui laisser le temps de cicatriser« , a-t-il déclaré.

