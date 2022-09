Bénin: Joseph Djogbénou partage ses ambitions pour l’UP, le renouveau en 2026

Désigné président du parti union progressiste après sa démission de la présidence de la Cour constitutionnelle et reconduit au poste de président du parti UP, le Renouveau, le professeur Joseph Djogbénou nourrit de grandes ambitions pour sa formation politique en 2026.

En tournée de mobilisation des militants dans le septentrion, le président du parti union progressiste le renouveau, le professeur Joseph Djogbénou a partagé l’ambition qu’il nourrit pour le parti baobab géant en 2026. Au cours du périple qui l’a conduit ce jeudi 15 Septembre 2022 à Bembèrèkè, le président de l’UPR a confessé aux militants que son souhait est de voir le remplaçant du président Patrice Talon sortir des rangs de leur famille politique.

« Il faut que en 2026, nous ayons parmi nous, le Président de la République« , martelé Joseph Djogbénou devant les militants de Bembèrèkè.

Cette ambition de 2026 dépend de la réussite des élections législatives du 08 Janvier 2023, c’est pourquoi l’ancien président de la cour constitutionnelle invite les militants de sa formation politique à prendre conscience de l’enjeu et à ratisser large pour envoyer le plus grand nombre possible de députés à l’assemblée nationale.

« L’Union Progressiste le Renouveau est le parti de l’avenir. Et nous voulons faire en sorte que, ce qui a commencé par être fait depuis 2016, se poursuive. Pour cela, il faut que nous ayons les députés en nombre plus grand. Il faut qu’en 2026, nous ayons les élus communaux et municipaux en nombre plus grand« , a conseillé l’universitaire.

A travers ces déclarations, l’ancien avocat personnel du président Patrice Talon semble confirmer qu’il n’ y aura pas de révision possible de la constitution au cours de la neuvième législature pour permettre au président de la République de s’offrir un troisième mandat comme le souhaite certains caciques du pouvoir.

Si le président du parti union progressiste le renouveau ne milite pas pour un troisième mandat du chef de l’Etat actuel, il n’est pas non plus pour la fin de la dynamique actuelle. Et selon lui, aucune formation politique en dehors de l’UP, le renouveau ne peut pérenniser ce qui a commencé en 2016. C’est pourquoi il entend œuvrer pour trouver le successeur de Patrice Talon au sein de sa famille politique.

Né de la fusion du parti union progressiste et du parti du renouveau démocratique, le parti union progressiste, le renouveau continue d’étendre sa base en nouant des protocoles d’accord avec plusieurs partis politiques même de l’opposition au régime de la rupture afin d’atteindre les objectifs politiques qu’il s’est fixé.