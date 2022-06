Bénin: Jodel Dossou réagit à la polémique sur le retrait de Facebook de ses images en sélection

Critiqué tant par ses admirateurs que ses détracteurs après le retrait de toutes ses images en sélection de ses comptes sociaux, Jodel Dossou est sorti du silence pour s’expliquer. L’attaquant béninois en a profité pour réaffirmer sa fidélité à la sélection nationale.

La décision avait été largement commentée sur les réseaux sociaux. Jodel Dossou a retiré depuis vendredi matin, toutes ses images en sélection de ses comptes sociaux. L’attaquant béninois, agressé par des supporters en colère après la cinglante défaite du Bénin face au Mozambique (0-1) en éliminatoire de la CAN 2023, a décidé de supprimer de ses plateformes digitales toutes ses photos où il apparaît sous les couleurs nationales.

Une décision qui a cependant déclenché un tollé général sur la toile où chacun y va de son commentaire. Certains, visiblement dans le secret des dieux, vont jusqu’à indiquer que le TGV a mis un terme à sa carrière internationale. Face à cette polémique qui ne cesse de grossir, l’ailier de Clermont Foot a décidé de siffler la fin de la récréation.

Dans un long message abondamment relayé par les médias sociaux, le joueur de 30 ans a justifié son acte quoique un peu fort, estimant que c’était l’idéal vu l’atmosphère actuel. « Ma famille et moi avions reçu des menaces en privé comme en publique après notre défaite 1-0 à domicile contre les Mambas du Mozambique », a expliqué Jodel Dossou

« Oui ma cellule de communication a retiré certaines images sur mes comptes avec mon accord mais pas que des images de la sélection nationale🇧🇯. On a retiré les dernières images de moi en couleurs nationales, les images de ma chère mère (bousculée au stade à cause de moi), l’image de l’anniversaire de mon fils, les images avec ma petite famille… car sous ces images se trouvaient des commentaires aberrants, des menaces de morts et d’autres choses inacceptables », a ajouté l’international béninois.

Jodel Dossou jure fidélité à la sélection béninoise

Jodel Dossou n’est cependant pas fier de cette décision, peut être prise sous le coup de la colère, et doute déjà de son acte. « Est-ce la meilleure solution ? J’en doute ! Mais c’était l’idéal selon nous à l’instant T. Mes autres images de la sélection nationale sont toujours disponibles sur mes plateformes digitales. J’ai été …je suis…et je serai fière de porter les couleurs nationales », estime le TGV.

Le buteur clermontois a pour finir regretté la défaite des siens contre les Mambas mercredi dernier. Un revers qui complique sérieusement la tâche aux Écureuils qui n’ont plus désormais droit à l’erreur, alors que l’équipe nationale affronte le Rwanda en août prochain dans une double confrontation qui s’annonce cruciale.

« C’est déplorable ce qu’on a vécu ! Nous n’avons pas été à la hauteur des attentes du peuple béninois et c’est logique son mécontentement. Néanmoins, c’est triste qu’on en est arrivé à la violence, aux menaces et autres… Je suis né et j’ai grandi ici au Bénin. Ce pays m’a fait et pour rien au monde je lui tournerai dos », a-t-il conclu.