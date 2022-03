Bénin – Jif 2022: la Fondation Moov Africa célèbre 04 héroïnes handicapées

A l’occasion de l’édition 2022 de la célébration de Journée internationale des femmes (Jif 2022), la Fondation Moov Africa honore les femmes handicapées à travers quatre héroïnes. Elles ont été sélectionnées grâce aux résultats concluants de leurs actions au sein de la communauté, malgré leur handicap.

La Fondation Moov Africa fait des heureuses dans le rang des femmes handicapées à l’occasion de la Jif 2022. Elles sont au nombre de quatre (04) à séduire la Fondation par leurs actions au sein de la communauté. Il s’agit de Carine Hounguè, présidente de l’association Albi international ; Pascaline Ahoussougbémey, présidente des femmes sourdes du Bénin ; Lucienne Kikissagbé, couturière basketteuse en fauteuil roulant et joueuse de tennis de table et Elvire Doumatey, chef service enseignement maternel et primaire, et réadaptation au Centre des aveugles de Sègbèya à Cotonou. Ces quatre héroïnes de Moov Africa souffrent d’handicap auditif, visuel, physique et d’albinisme

Moov Africa à travers sa Fondation a fait l’option de célébrer quatre braves femmes. Ce sont des femmes qui sont handicapées, mais qui ont refusé d’en faire une fatalité. Elles en ont plutôt fait une force, pour se faire une place au sein de la communauté béninoise. Elles se battent pour que toutes les autres personnes qui vivent le même handicap puissent également trouver leur place dans la société. Dolorès Chabi Kao

A ces braves femmes, la Fondation Moov Africa a décerné une attestation de distinction. Elles ont également reçu un soutien financier, qui permettra d’appuyer les actions qu’elles mènent déjà. « On a donné une aide financière à ces femmes qui se battent sur fonds propres pour des causes. On leur a apporté une aide financière pour tous les efforts qu’elles font et pour les soutenir », a confié Dolorès Chabi Kao, secrétaire exécutive de la Fondation Moov Africa.

Moov Africa n’oublie pas les autres femmes handicapées qui mènent le même combat que les « héroïnes de l’année 2022 ». Selon la Secrétaire exécutive de la Fondation Moov Africa, toutes les femmes handicapées méritent d’être célébrées, mais il fallait choisir. Elle a précisé que le choix a été fait en collaboration avec la Fédération nationale des personnes handicapées.

Les récipiendaires entre émotion et reconnaissance

Les quatre femmes distinguées n’ont pas caché leur joie face à l’acte salvateur posé par Moov Africa à travers sa Fondation. A l’unisson, elles ont remercié le réseau GSM pour avoir jeté son regard sur la cible isolée qu’elles constituent dans la société. Selon leurs dires, c’est la toute première fois qu’une institution de la place pose un tel acte à l’endroit des femmes handicapées. « Je remercie Moov Africa et sa fondation pour la considération qu’ils ont pour nous les femmes handicapées », a déclaré Lucienne Kissagbé.

Les 04 héroïnes de Moov Africa pour l’année 2022

Très émue, Elvire Doumatey constate avec joie qu’elle était bien suivie dans ses actions par Moov Africa. « Je ne savais pas qu’il y avait un œil dans le coin qui m’observait », a-t-elle lancé. Pour Carine Hounguè, présidente de l’association Albi international, cette distinction est une invite à mieux faire. C’est la première fois qu’elle est récompensée depuis qu’elle s’est engagée dans la lutte pour l’émancipation des albinos. Carine Hounguè remercie très sincèrement la Fondation Moov Africa pour cette marque d’attention.