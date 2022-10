Bénin: Jean-Baptiste Hounguè adhère à l’UDBN, avec ses éléments du Ber

Ce samedi 29 octobre 2022, Jean-Baptiste Hounguè a entamé une nouvelle aventure politique. Après sa démission du Bloc Républicain (BR), le président de l’ex-coalition « Bénin en route » (Ber) a déposé ses valises à l’Union Démocratique pour un Bénin Nouveau (UDBN).

Avec les membres de Ber qui lui sont restés fidèles, Jean-Baptiste Hounguè a rejoint l’UDBN de Claudine Prudencio, « pour former un regroupement politique plus fort », a-t-il justifié. « Nous prenons l’engagement de tout mettre en œuvre, pour faire de cette force (UDBN), l’une des plus grandes de ce pays », a assuré Jean-Baptiste Hounguè.

Cette déclaration d’adhésion intervient en plein processus électoral conduisant aux législatives du 08 janvier 2023. C’est pourquoi, les nouveaux membres de l’UDBN promettent de mouiller le maillot. Jean-Baptiste Hounguè assure que l’UDBN aura les 10% des suffrages exprimés à l’issue de cette échéance électorale. A l’en croire, le défi c’est d’aller à 20%, les 10% ne sont plus donc un casse-tête.

En claquant la porte du Bloc Républicain, Jean-Baptiste Hounguè avait dénoncé une politique de deux poids, deux mesures ; une mauvaise gestion à la tête du parti et le manque de compassion à son endroit quand il croupissait en prison dans une affaire de corruption et d’abus de fonction.