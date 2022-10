Bénin: Jean-Baptiste Hounguè accuse le BR de l’avoir abandonné en prison

Avant d’annoncer officiellement son départ du Bloc Républicain (BR), Jean-Baptiste Hounguè a exposé ses griefs contre le parti dirigé par Abdoulaye Bio Tchané. En dehors de la « mauvaise gestion » qu’il a évoqué au sommet du parti, le président de l’ex-Bénin en Route, accuse ses anciens camarade de ne l’avoir pas soutenu pendant qu’il était en prison.

Condamné pour « abus de fonction et corruption » et de « complicité d’abus de fonction », Jean-Baptiste Hounguè, membre fondateur du BR au moment de son interpellation, a passé près de 15 mois en prison sans le moindre soutien de son parti, selon ses dires. « Je n’ai pas bénéficié de la compassion de mes camarades quand j’étais en détention. Je suis rentré, je n’ai même pas eu la compassion de qui que ce soit du Bureau politique », a-t-il déploré.

Cerise sur le gâteau. A sa sortie de prison, il dit avoir été réintégré dans le forum du Bureau politique du BR, mais quelques jours après, « il a été injustement retiré ». « Face à tout cela, je me dis que je mène un combat seul. On ne veut pas de moi. A partir de ce moment là, mon départ est bel et bien justifié », a-t-il déclaré sur E-tele, en annonçant sa démission du BR.

Jean-Bapstiste Hounguè pense avoir été victime de deux poids, deux mesures. « Un autre a eu le même problème ; quand je vois l’affection qu’on a porté à ce dernier, je me dis que quelque chose ne va pas. Peut-être que ma présence dérange », a-t-il insinué.