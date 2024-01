Bénin: « Je suis diminué physiquement… », Belmonde Z à propos de son accident

- Publicité-

Douze (12) ans après, le chanteur béninois Belmonde Z se souvient toujours de l’accident qui a failli lui coûter la vie. Il l’a fait savoir à travers une publication sur sa page Facebook le dimanche 07 janvier 2024.

Cela fait exactement 12 ans, que le Salsero béninois Belmonde Zinsou, connu plus sous le pseudonyme professionnel Belmonde Z, ainsi que beaucoup d’autres artistes béninois ont été victimes d’un accident de circulation. Cet accident qui a failli coûter la vie à Belmonde Z, est resté gravé dans ses pensées et il s’en souvient chaque fois.

A travers un long message publié sur sa page Facebook ce dimanche 07 janvier 2024, le Salsero béninois est revenu sur cette fameuse journée. « 7 Janvier 2012 – 7 Janvier 2024. 12 ans aujourd’hui que mon monde a basculé dans l’obscurité lorsqu’un accident a marqué ma vie à jamais. Je suis diminué physiquement mais grâce à Dieu et au Mânes de mes ancêtres, j’ai échappé au pire. Les souvenirs s’entremêlent dans un tourbillon d’émotions, les bruits de la collision résonnant encore dans mes pensées. Les visages inquiets des témoins, les sirènes lointaines des ambulances, tout cela reste gravé dans ma mémoire comme une cicatrice invisible.

Chaque détail de cette journée reste vif, du crépitement des pneus sur le bitume aux lumières éblouissantes des phares qui ont soudainement envahi l’obscurité. La froideur du métal contre ma peau, l’odeur âcre de la fumée, tout semble surgir de nulle part, comme des fragments d’un cauchemar persistant », a indiqué Belmonde Z dans sa publication.

Il a poursuivi en révélant les sentiments qui l’ont animé durant cette période difficile. « Les jours qui ont suivi ont été empreints de réflexion profonde et de gratitude mêlée de tristesse. La fragilité de la vie s’est révélée de manière brutale, et chaque instant est devenu une occasion de remercier le destin pour une seconde chance. Ces souvenirs douloureux ont également sculpté ma résilience, me rappelant que même dans l’ombre des tragédies, il y a la possibilité de renaître et de trouver la lumière », a ajouté le Salsero béninois.

Pour finir, il a manifesté sa reconnaissance à tous ceux qui l’ont soutenu durant ces moments difficiles de sa vie. « Gratitude infinie à vous tous qui m’aviez porté assistance, de par vos prières, vos dons et gestes », a conclu Belmonde Z

Pour rappel, le 07 janvier 2012, du retour d’un concert collectif, une délégation d’artistes béninois, dont Belmonde Z et pleins d’autres ont été confrontés à un accident de circulation à Dassa dans le département des Collines. Après quelques semaines d’hospitalisation au centre hospitalier départemental Ouémé-Plateau où il a subi une opération chirurgicale au niveau de la jambe, il est évacué au centre hospitalier Universitaire Hubert Koutoukou Maga de Cotonou en raison de sa santé post-opération qui a dramatiquement chuté. Heureusement, après des mois de convalescence, il s’en est ressorti, non sans séquelles.