Bénin: « Je ne suis pas membre du parti Les Démocrates », Boni Richard Ouorou

Après les législatives où il s’est affiché aux côtés du parti Les Démocrates (LD), Boni Richard Ouorou a fait une importante clarification sur ses relations avec ce parti d’opposition.

« Je voudrais être clair avec vous, je ne suis pas membre du parti les démocrates et ne détiens à ce jour aucune carte de membre du parti les démocrates », a-t-il avancé en répondant à ceux qui le sollicite comme parrain pour adhérer au parti LD.

Si Boni Richard Ouorou n’est pas membre du parti Les Démocrates, qu’est ce qui peut alors justifier son soutien pour le parti ? A cette question, la réponse du politologue a été claire et précise.

Mon soutien au parti les démocrates lors des élections législatives passée, est uniquement dans le but de participer à l’équilibre des institutions et à la vitalité de notre système de démocratie représentative et pour ça donc participative. Boni Richard Ouorou

Ainsi, Boni Richard Ouorou précise qu’il ne peut pas servir de pont pour l’adhésion au parti LD. « J’invite les uns et les autres à entamer leurs démarches en procédant autrement et vous souhaite bonne chance et du courage », a-t-il conclu.