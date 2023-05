Bénin: « Je n’ai pas dédommagé,… », Koffi à propos de son concert tragique

- Publicité-

Le chanteur congolais Koffi Olomidé a rendu hommage aux victimes de son concert tragique du 03 mai 2003. Il s’est rendu au Bénin pour honorer la mémoire des disparus, 20 ans après. Revenant sur les faits, Koffi Olomidé décline toute responsabilité.

Koffi Olomidé n’a pas dédommagé les parents des victimes de son concert du 03 mai 2003. Dans l’entendement du chanteur, s’aventurer sur ce terrain le rendrait responsable de ce qui s’est passé. « Vous m’accusez d’assassinat quand vous parlez de dédommagement », a-t-il répondu au micro de Bip Fm.

Pour lui, c’est un aspect qui ne relève pas de sa responsabilité. « Je n’ai pas dédommagé. Moi j’ai de la compassion. Ce n’est pas moi l’organisateur et l’organisateur n’a pas demandé aux gens de se marcher dessus », a-t-il déclaré.

« J’ai horreur de me justifier… »

Après 20 ans, koffi Olomidé a pu enfin échanger avec les familles éplorées et présenter de vive voix ses condoléances. Pour lui, c’est ce qui est important . « J’ai horreur de me justifier. Si vous voulez m’accuser, allez-y. Moi, j’ai fait ce que j’ai fait. J’ai mangé avec les familles, on a bien ri », a-t-il confié.

Pour rappel, 17 personnes sont mortes dans ce drame survenu le 03 mai 2003 au stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou (ex-stade de l’amitié de Kouhounou.