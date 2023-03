Bénin: « Je déprime… Je ne vais plus tenir beaucoup », Vano Baby

L’artiste Vano Baby a fait des confidences sur ses difficultés dans la vie quotidienne. Reçu sur l’émission Kfé Weekend de TVC Bénin, le rappeur a parlé de ses moments de dépression et annonce une possibilité de fin de carrière dans peu de temps.

« Quand je regarde la photo. Je me dis que derrière ce talent, derrière ce succès, derrière toute cette joie que tu procures aux autres, se cache un garçon presque brisé », a répondu Vano quand on lui a demandé ce qu’il pensait de sa personne à travers l’une de ses photos.

L’artiste a avoué qu’il vit des moments de dépression pendant 6 mois au moins sur les 12 mois d’une année. « C’est douloureux. Beaucoup de douleurs derrière ce boulot. Il y a beaucoup de dépression. Je déprime parceque des fois je ne suis pas heureux. Ailleurs, j’aurais besoin d’un psychologue », a-t-il confié.

« Je ne vais plus tenir beaucoup… »

Alors qu’il a commencé par monter en flèche et porté par une bonne partie de la jeunesse, Vano sent ses forces l’abandonner. « Faire de la musique au Bénin, surtout quand tu es un artiste qui sort de l’argent de sa propre poche pour tout faire, tu te dis qu’à un moment donné, tu n’auras plus la force de continuer. Et là, je sens qu’il y a cette force qui me (lâche)… Je ne vais plus tenir beaucoup », a dit l’artiste qui évolue depuis quelques temps sous la signature de Centrale Company de Richard Flash.

Je pense que je vais lâcher d’ici deux ans maximum. Je vais me consacrer à une vie de famille. Ce boulot est beaucoup trop difficile. Avant j’étais jeune, je pouvais me battre contre tous. Aujourd’hui, on a plus la même force. Vano Baby

Si rien n’est fait , Vano pourrait connaître une fin de carrière prématurée et visiblement il s’y prépare. Selon ses dires, il s’investit déjà dans des activités parallèles.

Ce n’est pas la première fois que le jeune rappeur évoque la possibilité de mettre fin à sa carrière musicale. Il y a quelques années, après la sortie de son son (Akatou Mahou A), réalisé avec le Nigérian Qdot, il avait pratiquement fait la même annonce.

« Je ferai la communication sur ce son, mais après ça, n’attendez plus aucun single de moi. Chacun n’a qu’à prendre sa route, j’en ai marre. J’en ai marre de me faire lyncher », avait-il déclaré dans une colère noire.