Bénin : Ismath Bio Tchané Mamadou reconduite à la tête de la Cour des comptes

Le Conseil des ministres a entériné la reconduction d’Ismath Bio Tchané Mamadou à la présidence de la Cour des comptes. Il s’agit d’une décision prise ce mercredi 22 avril 2026.

Le Président de la République, Patrice Talon a reconduit Ismath Bio Tchané Mamadou à la tête de la Cour des comptes. La décision a été prise en Conseil des ministres ce mercredi 22 avril 2026. Cette reconduction confirme la confiance renouvelée des autorités dans son action à la tête de cette institution supérieure de contrôle des finances publiques.

Pour rappel, Ismath Bio Tchané Mamadou avait été nommée à ce poste à la suite du Conseil des ministres du 28 avril 2021, après avis du Conseil supérieur de la magistrature et consultation du président de l’Assemblée nationale. Elle avait officiellement pris fonction le 7 mai 2021, lors d’une cérémonie solennelle de prestation de serment tenue à l’annexe de la Présidence de la République, en présence des principales autorités institutionnelles du pays.

Avec cette nouvelle décision, elle poursuit donc son mandat à la tête de la Cour des comptes, institution chargée du contrôle et de la transparence dans la gestion des finances publiques au Bénin.