Bénin: irrégularités portant sur plus de 130 milliards, des structures publiques épinglées

Scandale financier dans les marchés publics. Un audit commandité au titre de l’année 2020, a révélé des irrégularités portant sur plus de 130 milliards francs CFA dans plusieurs structures publiques. Pour mieux comprendre ce qui s’est passé, l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) va auditer les Cellules de Contrôle des Marchés Publics (CCMP) et les Personnes Responsables des Marchés Publiques (PRMP) des structures concernées.

Sur 44 structurées auditées, 38 sont concernées par les irrégularités relevées. Les irrégularités sont diverses et portent sur un montant estimé à plus de 130 milliards francs CFA. De quoi susciter la colère de l’ARMP, qui veut désormais tout savoir.

Dans le tableau synthèse de l’ARMP, on retrouve plusieurs structures épinglées. Il s’agit entre autres de : la Société de gestion des marchés autonomes ; la Loterie nationale du Bénin ; l’Agence territoriale de développement agricole Ouémé, Atlantique, Littoral, Mono ; le Centre hospitalier et universitaire de la mère et de l’enfant lagune de Cotonou ; le ministère de l’Agriculture, de l’élevage et de la pêche ; le CNHU- HKM, les mairies de Cotonou, de Parakou, Lokossa, Dassa-Zoumė, Porto-Novo, Copargo, Banikoara, Tchaourou, Akpro-Missérété et Semé Podji ; la SBEE ; la HAAC et bien d’autres.

Les faits reprochés portent notamment sur la procédure. On note particulièrement : absence de preuve de publication d’ouverture d’appel d’offres, incohérences dans la conduite de l’évaluation de certaines offres, pas de PV attribution provisoire, incomplétude dans la tenue et la conservation des documents relatifs aux transactions, la non-élaboration des rapports d’activités par les Personnes responsables des marchés publics (PRMP) et CCMP.