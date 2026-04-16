Bénin : interdiction formelle de frais illégaux pour les candidats au CQM

Dans une circulaire datée du 13 avril 2026, la Direction départementale des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle de l’Atlantique a rappelé que « toute perception de frais » auprès des apprentis pour l’achat de matières d’œuvre est strictement interdite.

La Direction départementale des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle de l’Atlantique a tapé du poing sur la table. Dans une circulaire rendue publique le 13 avril 2026 à Allada, elle dénonce des pratiques illégales observées dans le cadre de l’organisation du Certificat de Qualification aux Métiers (CQM).

Selon le document signé par le directeur départemental, Docteur Mathias Amour Ahomadegbe, certains maîtres d’apprentissage et formateurs exigent des candidats « le versement de contributions financières destinées à l’achat de matières d’œuvre ». Une situation jugée contraire aux textes en vigueur.

L’autorité rappelle avec fermeté que « la fourniture des matières d’œuvres relève exclusivement de la responsabilité de l’État ». Par conséquent, aucun candidat ne doit être contraint de payer des frais supplémentaires, en dehors des frais d’inscription officiels fixés à 12 500 francs CFA.

La circulaire insiste sur le fait que « la participation des apprentis audit examen ne saurait, en aucun cas, être conditionnée par une contribution financière ». Une mise au point qui vise à garantir l’équité entre les candidats.

Face à ces dérives, des sanctions sont annoncées. « Tout manquement à cette prescription expose son auteur à des sanctions disciplinaires exemplaires », prévient le document.

Enfin, les autorités invitent les candidats régulièrement inscrits à se présenter dans leurs centres de composition « sans autres conditions », pour la session d’avril 2026.