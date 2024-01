Bénin: intégralité de la décision de la cour ordonnant la modification du code électoral

- Publicité-

Au Bénin, la cour constitutionnelle a traité d’une requête formulée par Monsieur Codjo G. GBEHO concernant des dysfonctionnements dans le système électoral en relation avec l’élection présidentielle de 2026.

La requête souligne des incohérences dans le code électoral, notamment en ce qui concerne le parrainage des candidats et la période pendant laquelle il doit avoir lieu. La décision détaille les arguments du requérant, les réponses des différentes institutions concernées, et conclut sur la nécessité de modifier le code électoral pour assurer l’égalité et la conformité avec la Constitution.