Bénin – Instruments non conformes: l’ANM épingle plusieurs poissonneries dans le Borgou-Alibori

- Publicité-

L’Agence nationale de Normalisation, de Métrologie et du Contrôle Qualité (ANM) intensifie sa croisade contre l’utilisation d’instruments de mesure non conformes sur les marchés béninois.

Depuis ce lundi, une équipe de contrôle, dirigée par Mme Rosalie Kpanou, mène des descentes inopinées dans plusieurs poissonneries des départements du Borgou-Alibori, dans le but d’assainir les pratiques commerciales.

Des saisies pour protéger les consommateurs

À mi-parcours, l’opération a permis la saisie d’environ 40 balances non conformes. Ces instruments, utilisés pour fausser les pesées, portent atteinte aux droits des consommateurs. Outre la saisie, des amendes ont été infligées aux commerçants véreux, conformément aux procédures en vigueur.

Zéro tolérance face à la fraude

Cette offensive s’inscrit dans la vision du gouvernement béninois de garantir des transactions commerciales justes et transparentes. Lors de la remise d’agréments aux installateurs et réparateurs d’instruments de mesure dans les hydrocarbures, le Directeur général de l’ANM, Mouhamed Nazif El-Hadji Alassane Moutawakilou, a martelé que l’agence ne tolérera plus aucune pratique frauduleuse.

« L’ANM reste engagée à protéger les consommateurs et à assainir le marché conformément aux attentes du gouvernement », a-t-il affirmé.

Les opérations de contrôle se poursuivront dans toutes les régions du pays afin d’éradiquer l’utilisation d’équipements de mesure non homologués. L’ANM invite les commerçants à se conformer aux normes établies, sous peine de sanctions rigoureuses.

Cette initiative traduit la détermination des autorités béninoises à instaurer des pratiques commerciales équitables, gage d’un marché sain et d’une protection optimale des consommateurs.