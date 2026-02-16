Bénin: installé maire de Parakou, Zul-Kifly Zakari lance un appel à l’unité

A Parakou ville carrefour du nord, c’est le conseiller municipal Zul-Kifly Zakari qui est élu maire de la commune.

À l’occasion de sa prise de fonction, Zul-Kifly Zakari, nouveau maire de la cité des Koburu, a livré un discours à la fois sobre et déterminé, marqué par l’humilité, la reconnaissance et une fermeté assumée sur les priorités de son mandat.

Devant le préfet du Borgou, les conseillers municipaux, les autorités politico-administratives, traditionnelles et religieuses, ainsi que les populations, l’édile a inscrit son action sous le triptyque de la « rigueur, de la productivité et de la redevabilité », qu’il érige en boussole de la gouvernance municipale à venir.

Dans cette adresse solennelle, le maire a salué le travail de son prédécesseur, l’honorable Inoussa Chabi Zimé, affirmant sa volonté de poursuivre les efforts engagés pour hisser Parakou au rang des grandes métropoles du pays.

Il a également rendu hommage à l’ancien maire, soulignant la nécessité de revisiter et d’adapter les initiatives porteuses issues des précédents mandats.

Un mandat arrimé aux orientations nationales.

Le nouveau maire a réaffirmé son attachement au respect strict des textes régissant la décentralisation et à une gouvernance locale en cohérence avec les politiques nationales impulsées par le président Patrice Talon.

Il a exprimé sa gratitude au président du Bloc Républicain, Abdoulaye Bio Tchané, ainsi qu’aux militants du parti, pour la confiance placée en sa personne.

L’action municipale, a-t-il précisé, reposera sur le Plan de Développement Communal (PDC), avec un arrimage annoncé à la vision nationale Alafia 2060, afin d’inscrire Parakou dans une dynamique durable de transformation économique et sociale.

Appel à l’unité après les joutes électorales

Au-delà des orientations techniques, le discours s’est voulu résolument rassembleur. « Les élections sont terminées. Le temps des confrontations politiques est derrière nous », a martelé le maire, appelant les acteurs politiques, la société civile, les opérateurs économiques et les partenaires techniques à dépasser les clivages pour privilégier l’intérêt supérieur de la ville.

Se définissant comme « un homme d’actions », le nouvel exécutif communal a annoncé l’élaboration, dans les tout premiers jours du mandat, d’un plan d’actions clair, conforme aux documents de planification et adapté aux réalités locales.

Dans une ville considérée comme la vitrine du septentrion, le défi est de taille. Mais pour le nouveau maire, la réussite passera avant tout par la mobilisation collective.

« Ensemble, dans l’unité et la cohésion, nous construirons le Parakou de demain », a-t-il conclu, invoquant la bénédiction divine sur la commune et appelant à un engagement partagé pour le développement local.