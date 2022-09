Bénin: installation d’un système de production de plus de 200 000 passeports par an

Le gouvernement a annoncé l’installation d’un nouveau système de production de passeports ordinaires biométriques à la Direction de l’Émigration et de l’Immigration. Ce dispositif permettra de sortir par an, plus du double du nombre de passeports actuellement produits.

La capacité de production en passeport de la Direction de l’Émigration et de l’Immigration va être doublée. Le gouvernement a annoncé la mise ne place d’un dispositif permettant de passer de moins de 100 000 passeports par an à plus de 200 000. « En plus des passeports, des modules sont configurés pour la gestion d’autres documents de voyage comme les visas, le sauf-conduit et les titres de séjour », a précisé le compte-rendu du Conseil des ministres de ce mercredi 28 septembre 2022.

Les autres avantages qu’offre par ailleurs ce système sont le renforcement de la sécurité avec l’ajout d’un outil de détection des intrusions, la possibilité d’intégrer des systèmes externes, la connexion à la PKI nationale et la personnalisation des titres.

A travers la mise en place de ce nouveau système, le gouvernement a pour objectif de « fluidifier la délivrance de ces divers documents et mettre durablement fin aux difficultés que rencontrent les citoyens en cette matière ».