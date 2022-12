L’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INStaD) a publié la liste de remplacement des agents absents, dans le cadre de l’enquête de base pour l’élaboration du Compte Satellite Expérimental du Tourisme. La sélection des agents a été faite sur deux volets. Le premier volet concerne le « tourisme émetteur et récepteur » et le second prend en compte le « tourisme interne ».

