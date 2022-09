Bénin – Indemnité de spécialisation: l’avantage supprimé à certains corps médicaux

L’arrêté N°001/MTFPRAI-DS/MS/DC/SGM/DGB/SP du 28 février 2014 portant allocation d’une indemnité de spécialisation aux médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes et aux hospitalo-universitaires du secteur public est partiellement abrogé.

A travers un arrêté interministériel, l’indemnité de spécialisation accordée aux médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes et aux hospitalo-universitaires du secteur public est supprimée à certains corps médicaux.

C’est par un arrêté en date du 12 Septembre 2022 conjointement pris par les ministres Romuald Wadagni de l’Economie et des Finances, Benjamin Hounkpatin de la Santé, de Eléonore Yayi Ladekan de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et de Adidjatou Mathys, ministre du Travail et de la fonction publique que cet avantage est supprimé à certains corps médicaux.

« Est abrogé en ce qui concerne les hospitalo-universitaires, l’arrêté n°001/MTFPRAI-DS/MS/DC/SGM/DGB/SP du 28 février 2014 portant allocation d’une indemnité de spécialisation aux médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes et aux hospitalo-universitaires du secteur public », peut-on lire dans l’article 1er de l’arrêté interministériel.

La suppression aux hospitalo-universitaires de l’indemnité de spécialisation accordée par l’arrêté N°001/MTFPRAI-DS/MS/DC/SGM/DGB/SP du 28 février 2014 portant allocation d’une indemnité de spécialisation aux médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes et aux hospitalo-universitaires du secteur public est intervenue après l’adoption en conseil des ministres du décret portant statuts particuliers des corps des personnels praticiens hospitalo-universitaires. Ledit décret réglemente leurs conditions de travail, avec des avantages particuliers inhérents à la spécificité de leurs missions.

Selon le compte rendu du Conseil des ministres, le décret N°2010-024 du 15 février 2010 portant statuts particuliers du corps des personnels praticiens hospitalo-universitaires « ne prend pas en compte, en ce qui concerne, ni la charge de travail, ni les avantages spécifique de la fonction hospitalière, lesquels devraient être intégrés dans la détermination de la pension de retraite des intéressés ».

Dans le but de corriger ces disparités, le gouvernement béninois adopte le décret portant statuts particuliers des corps des personnels praticiens hospitalo-universitaires. « Sa mise en œuvre permettra de structurer ce corps en réglementant les conditions de travail et en accordant à ceux qui y sont affiliés les avantages particuliers inhérents à la spécificité de leurs missions ».