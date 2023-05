Bénin – Incendie au marché de Zongo: le maire Inoussa Chabi Zimé aux côtés des sinistrés

- Publicité-

Quelques heures après l’incendie survenu au marché secondaire de Zongo à Parakou, l’autorité de la ville qui est descendue constater de visu l’ampleur du dégât apaise ses administrés.

Un incendie s’est déclaré au marché secondaire de Zongo situé dans le troisième arrondissement de la ville de Parakou. Il n’ y a pas eu de perte en vie humaine, mais beaucoup de boutiques sont consumées surtout au beau milieu du marché. Le maire Inoussa Chabi Zimé accompagné de plusieurs personnalités de la ville est allé constater l’ampleur des dégâts.

« C’est une désolation. On ne peut pas assister à un drame du genre et être en joie », a laissé entendre l’autorité municipale face à ce qu’il est allé constater. « Je tiens à remercier les populations qui, déjà aux premières heures, a mis la main à la pâte pour amoindrir les effets. Elles ont été vraiment patriotes et ont contribué à éteindre le feu. C’aurait été ailleurs, les gens auraient sorti leurs portables pour filmer« , a confié Inoussa Chabi Zimé.

- Publicité-

Pour l’heure l’origine du feu n’est pas encore connue. Mais l’autorité tient déjà à prendre ses responsabilités. « C’est peut-être une leçon pour qu’à l’avenir, on n’assiste pas à de pareilles situations. Nous allons nous asseoir pour voir ce qu’il y a lieu de faire pour éviter ce drame à l’avenir« , a rassuré le maire.

Il n’a pas manqué d’apaiser la souffrance des sinistrés. « …Je demande à chacun de s’apaiser surtout qu’il n’y a pas eu de morts ou de brûlés. Il faut remercier le Seigneur« , a-t-il affirmé pour apaiser les victimes de ce feu dévastateur.