Bénin – Incendie à Pobè: « Tout a été réduit en cendre », les cris de détresse d’une commerçante désemparée

Un incendie s’est déclaré dans la commune de Pobè le dimanche 30 janvier 2022. L’incendie qui a ravagé une bonne partie du marché de l’arrondissement d’Igana a fait plusieurs dégâts, laissant plusieurs commerçants dans la tristesse.

Entre acte de solidarité et cris de tristesse, les habitants proches du marché d’Igana se sont démerdés dimanche, pour parvenir vaille que vaille, à maitriser un incendie, prêt à tour ravager sur son passage. Dans une déclaration ce lundi, l’autorité communale, Dinan Simon, a fait cas d’un « bilan alarmant et inquiétant ».

D’après un témoin des faits contacté par la rédaction de BENIN WEB TV, l’incendie a ravagé une bonne partie du marché. « C’est la première fois que je me suis senti autant complexé et perdu. Heureusement que ce n’était pas le jour du marché. », nous a-t-il confié. Très déboussolée, une commerçante du marché nous déclare: « Je n’ai pas les moyens pour m’offrir un autre apatam. Ce que j’avais, a été réduit en cendre. J’ai tout perdu ».

Une situation récurrente

Jusqu’à l’heure où nous mettons sous presse, les causes de l’incendie qui s’est déclaré aux environs de 15 heures, selon une source, restent inconnues. « Les causes ne sont pas encore élucidées », indique la mairie de Pobè. Le maire Dinan Simon qui s’est déplacé pour constater la gravité de la situation, envisage des actions pour soulager les victimes de l’incendie. Aussi, a-t-il invité le gouvernement et tous les organismes nationaux et internationaux ainsi que toutes les personnes de bonne volonté à l’accompagner dans cette dynamique.

Le phénomène de l’incendie devient légion à Pobè, notamment dans l’arrondissement d’Issaba et d’Igana, en période de la sècheresse. « ll va falloir identifier l’origine de l’incendie puisque cela devient récurrent », commente un internaute. Ce dernier a été appuyé par un autre qui conseille à la mairie d’initier des séances de sensibilisation à l’endroit des populations les plus vulnérables. « Ça devient récurent dans cette commune.. surtout les arrondissements d’issaba , Igana. Il faut des sensibilisations au profit des populations de ces zones en période de sécheresse afin de prévenir ces genres de dégâts qui mettent tout le temps les autorités dans des situations pareilles« , a-t-il suggéré.