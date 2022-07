Bénin – Inauguration des nouveaux monuments: Talon sur le terrain accompagné de la 1ère dame

Le chef de l’Etat, le président Patrice Talon est descendu dans la matinée de ce samedi 30 Juillet 2022 sur le site abritant le monument du roi Bio Guera où, accompagné de son épouse, la première dame Claudine Talon, a ouvert le bal d’inauguration des nouveaux monuments de Cotonou.

Comme annoncé par les médias locaux, les nouveaux monuments de Cotonou à savoir le jardin de Mathieu, la statue du roi Bio Guera et celle de l’Amazon seront officiellement inaugurés ce jour par le président de la République. Accompagné de la première dame, le président Patrice Talon a fait son entrée un peu après 10 heures sur le site abritant le statut du roi Bio Guera où l’attendent déjà un parterre de personnalités.

Après les salutations d’usage des officiels, le chef de l’Etat, le président Patrice Talon va procéder dans quelques instants à l’inauguration de ces monuments qui rappellent un pan de histoire du pays.

Quid des trois principaux nouveaux monuments de Cotonou

Au titre des monuments en instance d’inauguration, il y a le jardin de Mathieu, la statut de l’Amazone et la statut du roi Bio guera. Tous ces monuments avaient suscité de vives polémiques pour des raisons diverses.

Les jardins de Mathieu en l’honneur de l’ancien président Mathieu Kérékou érigés dans la zone du boulevard de la Marina avait en son temps suscité de vives polémiques car sa réalisation nécessitait la disparition de l’ex domicile de l’ancien chef d’Etat, Mathieu Kérékou.

Le chef de l’Etat avait été accusé de vouloir faire disparaître toutes les traces de ses prédécesseurs comme si avant lui, rien n’avait existé. Pour rassurer l’opinion, cette place publique sera baptisée « Jardin de Mathieu ».

Le jardin de Mathieu s’inscrit dans le cadre des travaux d’assainissement et de réaménagement du boulevard de la Marina partant du giratoire Erevan jusqu’au carrefour de la Loterie nationale du Bénin, au quartier Ganhi. Ce projet est un composant du projet d’embellissement de la ville de Cotonou, ville vitrine du pays.

La place de l’amazone avec la statue géante qui a longtemps alimenté la polémique dans le pays sera également inaugurée. Appelée « Esplanade des Amazones », cette place abrite une statue majestueuse d’une femme guerrière considérée pour les uns comme comme Reine Tassi Hangbè et pour les autres, le portrait d’une amazone béninoise.

La statue de Bio Guerra n’a pas suscité moins de polémique. Si les avis ont été unanimes sur la qualité du travail de l’artiste, beaucoup ont déploré le lieu d’implantation de cette statue. Ils estiment que cette statue a sa place au nord du pays et non en plein c oeur de Cotonou.