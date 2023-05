Bénin: importants dégâts matériels après de violentes pluies précédées d’une rafale de vents

- Publicité-

Dans la nuit du dimanche 14 au lundi 15 mai 2023, vers 2 h, des pluies d’une rare violence ont traversé les villes de Cotonou et d’Abomey-Calavi, semant la désolation sur les routes, les abords des vois et dans plusieurs maisons.

Ça a soufflé, pendant la nuit dimanche 14 au Lundi 15 mai 2023 à Cotonou, Abomey-Calavi et environs. Les dégâts de ce coup de vent qui ne sont pour le moment que matériels sont énormes. Des arbres couchés sur les chaussées, des toitures envolées, des volets arrachés, des hagards arrachés, des barrières de chantiers et autres panneaux de signalisation renversés. A des endroits, des arbres ont arraché dans leur chute des câbles électriques.

C’est ce qu’il faut retenir du tour de la ville fait par une équipe de Bénin Web TV dans la matinée de ce lundi 15 Mai 2023. A certains endroits, des équipes sont déjà à pieds d’œuvre pour rétablir la circulation en dégageant les voies des branchages. Mais à plusieurs autres endroits, la circulation reste encore partiellement bloquées à cause d’arbres tombés sur la voie. C’est le cas à Kindonou, non loin du Marché.



Pour le moment, le temps menace toujours et la vigilance doit être de mise surtout à l’égard des enfants qui continuent toujours les cours. Au Bénin, les pluies ont pour conséquence d’importantes perturbations dans la fourniture de l’énergie électrique. Et les orages intenses et de fortes pluies de cette nuit n’ont pas fait exception.