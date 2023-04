Communiqué du Directeur Général de l’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSTAD) invitant les organismes nationaux et internationaux, les services publics ou parapublics et personnes privées à se conformer à l’obligation d’obtention du visa statistique avant la réalisation de toutes les enquêtes et études statistiques visées à l’article 65 de la loi « statistique » N° 2022-07 du 27 juin 2022, qu’ils initient, financent ou mènent.

Articles similaires