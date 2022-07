Bénin: il tue son père à cause de 50 000 FCFA et prend 30 ans de prison

Lors de la deuxième journée de la session criminelle au tribunal de Cotonou, les juges se sont penchés sur deux dossiers dont celui du prévenu Adélin G. Il est accusé d’avoir tué son père pour une affaire de 50 mille francs CFA. A la barre, l’intéressé a reconnu les faits et pense même avoir raison en donnant la mort à son géniteur.

Le jeune Adélin G. est condamné à 30 ans de réclusion criminelle pour parricide le mardi 5 juillet 2022 au tribunal de Cotonou. Le juge a également ordonné l’internement au centre psychiatrique de Jacko du détenu, en prison depuis 2016.

Avant le verdict de la Cour, l’accusé a été invité à expliquer ce qui s’est passé dans la nuit du dimanche 12 décembre 2016 où il avait donné la mort à son père. Selon ses dires, il a agi par vengeance, parce que son père ne voulait pas lui retourner son économie qui s’élevait à 50 mille francs CFA.

Discussion houleuse…

Dans le cadre de son voyage en vue au moment des faits, Adélin avait réclamé ses 50 mille francs CFA auprès de son père, âgé de 70 ans. Ce dernier s’est catégoriquement opposé à la demande de son fils en arguant le risque de dilapidation des sous dans les ghettos. Les échanges ont été violents entre les deux, au point où le jeune Adélin a levé le ton sur son géniteur.

Dans la foulée, il dit avoir appris que son papa allait faire un retrait de 2 millions francs CFA. C’est ainsi qu’il a décidé de mettre fin à la vie de son père afin de s’enfuir avec les 2 millions francs CFA que ce dernier aurait retirés. Au lendemain (dimanche 12 décembre 2016) de leur discussion houleuse, le père s’est rendu dans la chambre de son fils, mais celui-ci ne voulait visiblement pas pour discuter. Adélin était décidé à tuer son père et attendait simplement l’occasion.

Le septentenaire tué à 50 coups de pilon

A l’aide d’un pilon qu’il avait déjà soigneusement dissimulé dans sa chambre, Adélin G. s’est jeté sur son père et lui asséna 50 coups de pilon. Conduit à l’hôpital, il n’a pas pu tenir et a succombé à ses blessures.

Avant de prendre la clé des champs, le jeune homme s’était saisi d’un sachet que portait son père. Il pensait retrouver les fameux 2 millions francs CFA à l’intérieur. Mais à sa grande surprise, Adélin dit n’avoir vu que la somme de 20 mille francs CFA et un téléphone.

Après quelques jours passés en exil à Porto-Novo et au Nigeria, Adélin est revenu à la maison le 31 décembre 2016 sur conseils de ses amis. Informée de sa présence, la police est venue le chercher.

Adélin G. psychologiquement perturbé…

L’analyse médico-psychiatrique montre que Adélin n’avait pas le contrôle de toutes ses facultés psychique au moment des faits. « Il souffrirait d’une hallucination et d’une instabilité émotionnelle au moment des faits. Le prévenu aurait besoin d’un traitement de chimiothérapie et d’un accompagnement psychologique avec un traitement adéquat », a rapporté la Voix de la Justice.

Réquisitions et plaidoiries…

Après l’analyse des faits, le ministère public a requis la réclusion criminelle à perpétuité contre le prévenu. Selon lui, les infractions mises à la charge du sieur Adélin sont constituées. A le croire, il s’agit d’un homicide volontaire sans situation atténuante.

La défense du prévenu s’appuie sur l’analyse médico-psychiatrique et fait savoir que son client a besoin d’être traité dans un centre psychiatrique et non d’être emprisonné.

Finalement, Adélin G. a été reconnu coupable et condamné à 30 ans de réclusion criminelle. Il sera également interné dans un centre psychiatrique. Actuellement âgé de 31 ans, Adélin doit encore faire 24 ans derrière les barreaux pour épuiser sa peine.