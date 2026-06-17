Bénin : il tue son enfant de 16 mois, blesse grièvement son épouse et tente de se suicider

Un drame familial s’est produit mardi 16 juin 2026 à Namoutchaga, dans la commune de Cobly. Un cultivateur de 26 ans est soupçonné d’avoir mortellement agressé son fils de 16 mois et grièvement blessé son épouse avant d’être lui-même pris en charge sous surveillance policière.

Un drame familial a bouleversé, mardi 16 juin 2026, le village de Namoutchaga, dans l’arrondissement de Datori, commune de Cobly, au nord-ouest du Bénin. Un jeune cultivateur de 26 ans est soupçonné d’avoir violemment agressé son épouse et leur enfant de 16 mois, selon les informations rapportées par Banouto.

Les circonstances exactes de cette tragédie restent encore à établir. D’après les premiers éléments disponibles, l’homme aurait d’abord porté atteinte à son épouse au domicile familial. Grièvement blessée, la victime a été évacuée en urgence vers l’hôpital Saint-Jean de Dieu de Tanguiéta, où elle a été admise pour des soins.

Après cette première agression, le mis en cause s’en serait ensuite pris à leur jeune fils. L’enfant, âgé de seulement 16 mois, n’a pas survécu. Il a été retrouvé moort, la gorge tranchée. Le drame a profondément choqué la localité de Namoutchaga, où les forces de l’ordre et les secours ont été rapidement alertés.

Le présumé auteur des faits a également été retrouvé blessé. Selon Banouto, il aurait tenté de se suicider en se poignardant au ventre. Il a été conduit dans une structure sanitaire pour recevoir des soins, sous surveillance policière. Son état de santé devra permettre, par la suite, son audition et sa présentation aux autorités judiciaires compétentes.

Les premières constatations ont été effectuées sur les lieux par les enquêteurs de la Police républicaine, en présence d’un médecin légiste. Sur autorisation des autorités judiciaires, le corps de l’enfant a été remis à la famille pour les obsèques.

Une enquête est ouverte afin de déterminer les circonstances précises du drame, ainsi que les motivations qui auraient conduit à cette tragédie familiale.