Bénin: il tente de se suicider, ses parents le conduisent de force au commissariat

Dans la commune de Sinendé, à près de 560 kilomètres de Cotonou, un jeune tente de se donner la mort. Il a été empêché dans son projet par ses parents, qui ont fait recours à la police.

Il dit être fatigué de la vie et décide de se donner la mort. Heureusement, il a été surpris par ses parents qui l’ont assez tôt stoppé dans sa folie. Selon Frissons radio, le jeune homme a été maîtrisé et conduit manu militari au poste de police le plus proche. Ses parents ont agi ainsi pour l’empêcher de commettre l’irréparable.

En situations difficiles, de détresse et de désespoir, Beaucoup de personnes optent pour le suicide. Le phénomène est de plus en plus observé dans les contrées du Bénin. Selon un rapport de la Banque mondiale, le taux de mortalité par suicide au Bénin était de 7,8 pour 100 000 habitants en 2019.

Selon l’OMS, le suicide est « un grave problème de santé publique » et constituait en 2019 la quatrième cause de mortalité chez les jeunes âgés de 15 à 29 ans. Parmi les jeunes âgés de 15 à 19 ans, le suicide est la deuxième cause de décès chez les jeunes filles (après les affections maternelles) et la troisième cause de décès chez les garçons (après les accidents de circulation et la violence interpersonnelle). Généralement, les réels motifs qui poussent les victimes à se donner la mort ne sont pas connues.