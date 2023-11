Bénin: il se retrouve en prison à cause de sa passion pour la viande d’agouti

- Advertisement -

Un homme a été condamné par le Tribunal de première instance de Cotonou pour tentative de vol. Il s’est retrouvé dans ce pétrin en pourchassant un agouti qu’il tenait à déguster.

Il se retrouve en prison à cause de sa passion pour la viande d’agouti. Les faits se sont déroulés à Cotonou. Le prévenu pourchassait un agouti et s’est retrouvé dans une maison d’autrui en escaladant le mur. En effet, lors de la course-poursuite, l’animal a trouvé refuge dans la maison par un trou.

Déterminé à voir la bête au fond de sa marmite ce soir, l’homme escalade le mur et se retrouve dans la maison. En descendant, il tombe sur les occupants de la maison. Ceux-ci le prennent automatiquement pour un présumé voleur. Il n’a même pas eu le temps de s’expliquer. Une nouvelle course s’engage. Il se fait rattraper par la suite et est remis à la justice qui décide de le mettre en détention provisoire.

Selon Bip radio, le prévenu a été jugé ce mardi pour tentative de vol. Le juge n’a pas suivi la réquisition du ministère qui réclamait 18 mois de prison, dont 06 fermes et 200 mille d’amende. Le prévenu a finalement écopé d’une peine de 12 mois de prison dont 06 fermes et 100 000 francs CFA d’amende.