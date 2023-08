Bénin: il percute son beau père dans un accident de la route et lui ôte la vie

Un paysan est décédé lundi 28 Août 2023 dans un accident de la route survenu à Agbangnizoun à la hauteur d’Adanhondjigon. Il a été percuté par son gendre qui revenait d’une fête.

Un accident mortel a eu lieu lundi 28 Août 2023 entre un gendre et son beau-père. De retour d’une fête, il roulait à vive allure sur sa moto quand subitement il retrouve son beau-père sur son vélo au beau milieu de la voie. Il n’a pas eu le temps de freiner. Il percuta le vieux qui dans sa chute a cogné la tête contre la bitume.

Le vieux paysan qui revenait de champ est décédé sur le lieu de l’accident. Après le drame et la mobilisation des riverains, l’auteur de l’accident a pris la fuite et s’est confié au commissariat le plus proche pour éviter un lynchage.