Bénin: il n’y a pas d’augmentation d’impôt sur les salaires, le démenti du MEF

Il n’y a pas de nouvelles taxes ajoutées aux salaires des travailleurs. C’est le démenti apporté par les autorités du ministère de l’économie et des finances (MEF) face aux rumeurs.

Face aux informations qui circulent dans certains médias faisant état de la mise en place de nouvelles taxes sur les salaires des travailleurs, les autorités béninoises dénoncent une fausse information et menacent.

En effet, les travailleurs béninois ont été confrontés à une désagréable surprise en ce début d’année : une diminution de leur salaire du mois de janvier. Cette baisse, qui a suscité de vives réactions parmi les employés, est directement attribuée à « l’augmentation de l’impôt sur salaire décidée par le gouvernement, à l’insu des agents « , selon un média alimentant une polémique sur la question ces derniers jours.

En réaction, le ministère de l’économie et des finances et le service des impôts rejettent fermement les allégations concernant de potentielles nouvelles taxes sur les salaires des travailleurs, qualifiant ces rumeurs de pures spéculations et menacent de poursuivre les auteurs de ces allégations mensongères.