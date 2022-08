Bénin: « ICTUS BANK », la banque de l’Eglise catholique en gestation

Au Bénin, l’Eglise catholique envisage de mettre en place sa propre banque. Un appel à souscription a été lancé depuis quelques jours dans le cadre de la création de cette institution financière.

La création d’une banque est en vue par l’Eglise catholique. Dénommée ICTUS Bank en abrégé ICB, cette institution financière a pour objectif de donner à l’Eglise une « autonomie financière et de contribuer au développement intégral du Bénin et celui de ses fils et filles ».

Selon la note Pro. N°381/DIOC-AB/SP2022 du diocèse d’Abomey, ICTUS Bank est une société anonyme (SA) au capital de 10 milliards de francs CFA. « La part large de ce capital doit être prise par les diocèses, les institutions ecclésiales et les fidèles laïcs. A ce titre, le diocèse d’Abomey souhaite siéger en faisant bloc avec ses institutions ecclésiastes et ses fidèles laïcs en mobilisant le maximum d’actions dont la valeur nominale est à 50 mille francs CFA », lit-on dans la note signée de l’Évêque Eugène Cyrille Houndékon.

Les souscriptions sont reçues à la banque Atlantique Bénin jusqu’au 15 septembre 2022. Pour ne pas rater l’aubaine, l’Évêque invite les fidèles de son diocèse à faire diligence. « Confiant en votre engagement pour le bien de l’Eglise catholique au Bénin, qui institue une première Banque fondée par les nationaux, je vous accorde la bénédiction apostolique », a-t-il conclu.