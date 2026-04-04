Bénin: Houndété conteste le conseil national extraordinaire convoqué par le camp Atchadé

L’annonce de la tenue d’un conseil national extraordinaire, récemment diffusée par certains cadres du parti Les Démocrates a été sévèrement contestée par Éric Houndété, qui parle d’une « usurpation de titre » et dénonce une démarche irrégulière.

Dans une déclaration, l’ancien président de l’Assemblée nationale et figure de proue de l’aile dissidente du parti a rejeté la légitimité de la convocation. Selon lui, la procédure suivie ne respecte ni les statuts internes du parti ni les règles de gouvernance démocratique qui régissent l’organisation des instances décisionnelles.

Éric Houndété affirme que la convocation du conseil national extraordinaire a été initiée par un groupe de responsables qui ne disposent pas de la compétence requise pour agir en ce sens. Il qualifie cette démarche d’« irrégulière » et de « contraire aux normes statutaires », estimant que les signataires n’avaient pas qualité pour convoquer une assemblée de ce niveau sans consultation préalable des organes légitimes de décision.

Pour le camp dirigé par Houndété, ce qui est présenté comme une réunion extraordinaire n’est qu’une tentative de diluer ou de contourner l’autorité de l’équipe dirigeante reconnue, dans un contexte de tensions internes prolongées.

Selon ses partisans, cette situation reflète une crise de leadership qui fragmente davantage l’unité du parti. Dans ses propos, il a affirmé que « ce prétendu conseil national extraordinaire est une usurpation de titre et une manœuvre qui ne respecte pas nos règles internes. Nous ne reconnaissons pas cette démarche et appelons à une clarification urgente afin de préserver l’intégrité de notre parti. »

De son côté, l’autre camp, qui a procédé à la convocation, défend sa position et estime agir dans l’intérêt du parti, arguant de la nécessité d’une réorganisation pour faire face aux défis actuels. Les divergences entre les deux tendances ont donné lieu à une série d’échanges publics et de prises de position, contribuant à accentuer la perception d’un climat de crise permanente au sein de la formation politique.

Cette affaire intervient alors que le paysage politique béninois est marqué par une multiplication des alliances, ralliements et tensions à l’approche du scrutin présidentiel. Pour les observateurs politiques, l’évolution de cette crise au sein du parti Les Démocrates pourrait avoir des répercussions sur sa capacité à peser dans les prochains choix électoraux.