Bénin: hommage posthume de la Copes-Aoc au Professeur Benjamin Fayomi

La Communauté de pratiques en Ecosanté pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre (Copes-Aoc), salue la mémoire du feu Professeur Benjamin Fayomi. A titre posthume, les membres de ladite communauté lui ont rendu un hommage mérité.

« Un homme très méticuleux dans tout ce qu’il fait, ouvert, pétri de qualité et soucieux de transmettre ses connaissances aux plus jeunes », c’est ce que retient de l’illustre disparu, le Représentant de la ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Philippe Laleyè. Comme lui, le président de la Copes-Aoc n’a pas fait économie d’éloges sur le parcours de Benjamin Fayomi.

« Il était discret, mais toujours sensible aux questions existentielles des uns et des autres. C’était un chercheur et un enseignant de renom. Sous une apparente timidité gisait un leadership charismatique, une personne décidée, sans arrogance et un négociateur de talent », a déclaré Pascal Houénou, président de la Copes-Aoc.

Pour rappel, Benjamin Eboun Fayomi, Professeur agrégé et Médecin de santé au travail et environnement, est décédé le lundi 20 septembre 2021. Ancien directeur de l’Institut des Sciences Biomédicales Appliquées (ISBA) et Coordonnateur Régional du programme de Formation à la Recherche en Santé au Travail en Afrique (FORSTE). L’universitaire a également été Coordonnateur de la Communauté de pratique Ecosanté pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre (Copes-Aoc).