Bénin – Hadj 2023: voici le programme de délivrance des passeports

L’édition 2023 du pèlerinage à la Mecque a été lancée ce mercredi 15 mars à la salle Fleuve jaune du ministère des Affaires étrangères et de la coopération pour les fidèles musulmans désireux participés au Hadj 2023. Dans l’organisation, un programme a été établi pour la délivrance des passeports.

Le Hadj 2023 est officiellement lancé. L’annonce avait été faite en début de semaine par une note du directeur de cabinet du ministre Aurélien Agbénonci qui conviait l’ambassadeur Hervé Kanvo et les responsables des sociétés agréées pour la fourniture des services d’assistance aux pèlerins à la Mecque, à la cérémonie de lancement du Hadj 2023 prévue pour le 15 mars.

A cette rencontre, ‘’les informations utiles relatives au tarif à payer par pèlerin et aux dispositions prises par le gouvernement béninois pour le bon déroulement du pèlerinage devraient être communiquées aux responsables des sociétés agréées, selon la note qui annonçait le lancement officiel du Hadj.

Mais avant ces informations utiles, le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique à travers un communiqué en date du mardi 14 mars a donné des détails sur comment sera gérée la délivrance des passeports ordinaires biométriques. Le communiqué renseigne sur les lieux et les dates d’enregistrement des candidats, de même que les pièces requises pour la délivrance du précieux sésame aux nationaux et aux étrangers résidants.

Les conditions d’obtentions des passeports et la programmation de leur délivrances sont détaillées comme suit:

Programme de délivrance des passeports