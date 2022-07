Bénin: Habib Ahandéssi écouté par le Procureur Spécial de la Criet

En garde à vue depuis le samedi 23 juillet 2022, l’activiste politique Habib Ahandéssi a été présenté au Procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) ce mercredi.

On en sait un peu plus sur ce qui est reproché à Habib Ahandéssi, activiste politique et jeune opposant au régime en place. Interpellé par la police républicaine depuis le samedi, l’intéressé a été écouté ce mercredi matin sur sa réaction sur les réseaux sociaux en opposition au communiqué du ministre de l’intérieur et de la sécurité publique sur la suppression des « groupes paramilitaires » au sein de l’Université d’Abomey-Calavi (UAC).

L’arrestation d’Habib Ahandéssi serait également liée à la violente bagarre survenue entre responsables d’étudiants à l’UAC en décembre 2021. Il aurait été donc écoutés sur ses faits qui avaient occasionné l’emprisonnement de plusieurs personnes.

Quelques heures après l’arrestation, un message d’excuses portant la signature d’Habib Ahandéssi a fait le tour de la toile. Dans ledit message, « Le Révolutionnaire » comme il se fait appeler, a regretté les mots et expressions utilisés dans son poste en réaction au communiqué du ministre de la sécurité.