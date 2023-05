Bénin – Gouvernement/Syndicats: une nouvelle rencontre de négociation annoncée

- Publicité-

Après l’ouverture, le 17 Mai dernier, de la première session ordinaire de l’année 2023 de la Commission nationale de concertation, de consultation et de négociations collectives, membres du gouvernement et responsables syndicaux se donnent à nouveau rendez-vous pour le jeudi prochain.

Le jeudi 25 mai 2023, le gouvernement et ses partenaires sociaux se réuniront à nouveau à Cotonou. Cette rencontre fait partie de la première session ordinaire de l’année 2023 de la Commission nationale de concertation, de consultation et de négociations collectives.

Au cours de cette session, les représentants des centrales et confédérations syndicales, ainsi que ceux des employeurs, se réuniront avec les membres du gouvernement pour des négociations liées aux revendications des travailleurs. Cette séance de travail permettra de poursuivre les travaux entamés lors de leur précédente rencontre le 17 mai dernier.

La ministre du Travail et de la Fonction publique, au nom du président de la commission nationale de concertation, de consultation et de négociation collectives, Abdoulaye Bio Tchané, a convoqué cette nouvelle réunion. Il est important de souligner que lors de cette séance, les préoccupations et questions des partenaires sociaux seront directement abordées, étant donné que le gouvernement a mis à leur disposition un rapport sur les diligences effectuées.

Il faut rappeler qu’au cours de la rencontre du 17 Mai, le ministre d’Etat chargé de la coordination de l’action gouvernementale a présenté le point des acquis des travailleurs au cours de l’année 2022.