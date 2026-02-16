Bénin – Gouvernance locale: déjà 72 maires désignés sur les 77(liste)

Ségbana : Abdoul Razack Kora

Ouinhi : Bernard Zannou

Grand-Popo : Carlos Ayité

Toffo : Marguerite Agbanze

Kalalé : Garba Say Abdouwahabou

Zangnanado : Damase Akpoyete

Ouèssè : Romain Ayedoun

Comè : Edgar Tohouégnon

Covè : Auguste Aïhunhin

Bopa : Abel Djossou

Bohicon : Ferdinand Bokossa

Ouidah : Christian Houétchénou

Kérou : Wari Brisso Pierre

Allada : Calixte Gnanguenon

Glazoué : Agbaka Ogoutchoni Dieudonné

Djidja : Katakenon Martin

Lalo : Georges Ekpé

Banikoara : Bio Ali Sabi Goré

Kouandé : Sabi Dan Bienvenu

Savè : Rafiou Challa

Zogbodomey : Houesse Daniel

Aguégués : Agbokoumissi Ernest

Athiémé : François Assou

Houéyogbé : Casimir Sossa

Adjohoun : Félicien Hounkanrin

Toviklin : Tchikpé Eskil

Natitingou : Ouindeyama Taté

Sèmè-Kpodji : Thomas Singbo

Bembèrèkè : Moussa Lafia

Nikki : Roland Joseph Lafia

Za-Kpota : Marc Ahossouboko

Kpomassè : Kenam Mensah

Abomey : Franck Kpassassi

Toucountouna : Saï Patricia Ponna

Agbangnizoun : Oscar Clétus Kouholi

N’Dali : Daouda Saka Méré

Cotonou : Luc Gnancadja

Dassa-Zoumè : Lawin Okry Kadukpè Armand

Djougou : Yaya Idrissou

Bassila : Tassou Zakari Filikibirou

Lokossa : Hounza John

Tanguiéta : Noma Aboubakar

Akpro-Missérété : Joseph Hounkanrin

Sinendé : Issifou Yacoubou

Klouékanmè : Lonlonto G. Dayalor

Dangbo : Hyacinthe Agon

Matéri : Kassa Robert

Savalou : Houedo François

Zè : Agbatri Armando Paolo Gbande

Parakou : Zul-Kifly Zakari

Aplahoué : Hyppolite Natabou

Cobly : Gnanyati Alphonse

Tchaorou : Rafiou Owotchè

Dogbo : Ako Dodji

Porto-Novo : Toukourou Rachadou

Bantè : Fatchéhoun Daniel

Sô-Ava : André Todjè

Abomey-Calavi : Nathanaël Koty

Ouaké : Maharane Zacari

Pobè : Clément Kouchadé

Copargo : Idrissou Séibou

Boukoumbé : Ludovic Nambi

Avrankou : Ganhoutodé Gabriel

Djakotomey : Sokégbé Ulrich

Adjara : Germain Wanvoégbè

Pèrèrè : Mama Chabi Abdou Arouna

Kandi : Alazi Osséni Saka Zinatou

Malanville : Labo Goumbi Kassim

Tori-Bossito : Cosme Ayao Akondé

Péhounco : Orou Maré Koto

Bonou : Emmanuel Zounmènou

Kétou : Adégnika Angélique Titiloya