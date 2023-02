Bénin – Gestion des gares routières à Bohicon: Firmin Kouton recadre le maire

L’indiscipline à la peau dure sur les gares routières de Bohicon. Face à l’entêtement de certains conducteurs à poursuivre les chargements hors parc, le préfet Firmin Kouton a décidé de sévir. L’autorité a également recadré le maire Rufino d’Almeida sur certaines dispositions en réaction à des décisions prises par l’autorité communale pour maintenir l’ordre dans les gares.

Malgré la note circulaire prise il y a quelque temps par le préfet du département du Zou, Firmin Kouton pour réglementer les activités sur les gares routières de Bohicon, la pagaille demeure au sein des conducteurs de véhicules de transport en commun.

Cette situation, source parfois de confusion et de violence, a amené le maire de la Commune, Rufino d’Almeida à prendre la décision de requérir aux services des forces de l’ordre pour assurer la sécurité sur ces gares. La démarche de l’autorité communale n’est pas totalement en phase avec certaines dispositions, a relevé le préfet Firmin Kouton.

Selon ce dernier, ce qui se passe à la gare routière de Bohicon, c’est le phénomène que tout le monde connaît. Il s’agit des conducteurs qui refusent d’aller se faire charger sur la gare routière.

« J’avais pris un arrêté il y a trois ans pour interdire le chargement et le déchargement hors-parc dans toutes les Communes du département du Zou. C’est cette mesure qui est en application jusqu’à ce jour. Pour réprimer cela, il se fait que certains conducteurs, à travers leurs faîtières, s’organisent et pourchassent d’autres conducteurs dans la rue. Ce phénomène est plus noté dans les villes de Bohicon et d’Abomey. Quand nous avons analysé la situation, le procureur de la République et moi-même avons décidé d’agir » , a rappelé l’autorité préfectorale.

La situation au niveau de la gare de Bohicon…

La chasse de certains conducteurs dans la rue par d’autres conducteurs pour faire respecter le chargement en parc a été à l’origine des accidents. Vu la situation, le procureur et le préfet ont décidé d’agir. C’est alors que sur la base d’une plainte, le procureur de la République a rencontré, le 8 février 2023, les acteurs des gares routières surtout de Bohicon pour les écouter. Il les a sensibilisés et a demandé que la poursuite de conducteurs dans les rues cesse.

« Après cette rencontre, je ne sais pas quelle mouche les a piqués, le samedi 11 février, ils ont organisé des manifestations pour dénoncer les propos du procureur de la République et manifester leur désapprobation. De ce fait, ils ont créé des hors-parcs pour aller contre la mesure en vigueur. Prenant acte de la situation, j’ai sorti une note circulaire que j’ai fait publier partout afin que tout le monde soit informé. Dans la note, j’ai réaffirmé le fait que le chargement et le déchargement hors-parc restent et demeurent interdits » a confié aux médias, le préfet Firmin Kouton.

Avant sa note circulaire, le préfet s’est informé à nouveau sur la situation au niveau des gares de Bohicon. C’est là qu’il apprend qu’il y a un nouveau phénomène appelé sans-tour qui suscite des mécontentements.

En principe, lorsqu’un conducteur vient à la gare routière, il prend son tour. C’est donc à tour de rôle que les chargements sont faits. Mais il se fait que certains auraient droit à des sans-tours. Ils peuvent venir charger autant de fois qu’ils veulent dans la journée pendant que d’autres sont alignés depuis des jours sans chargement, souligne l’autorité préfectorale.

Face à cette nouvelle situation, le préfet a donné ce lundi 20 février des instructions au maire Rufino d’Almeida pour lui rappeler que le chargement et le déchargement hors-parc sont interdits, de même que les « sans-tour » et que seuls les fonctionnaires de la police républicaine sont habilités à interpeller les éventuels conducteurs qui ne voudront pas aller sur les gares routières.

Dans la note circulaire, le préfet a rappelé que les Communes gèrent leurs établissements par le Secrétaire exécutif (SE)? Se sont donc les SE qui gèrent les gares routières en liaison avec les acteurs. Le préfet a parallèlement instruit la SE de Bohicon à l’effet de prendre une décision pour désigner son représentant au niveau de chaque gare routière et de constituer un comité de gestion avec les acteurs.

Le préfet rappelle certaines dispositions…

En demandant au secrétaire exécutif de la mairie de Bohicon de prendre ses responsabilités en matière de gestion des gares de la Commune, le préfet a en quelque sorte remis en cause la note circulaire du maire pour faire sécuriser les gares par les éléments de la police républicaine. Ce qui fit dire à certains qu’il y a malentendu entre le maire et le préfet sur la situation au niveau des gares de Bohicon.

« En matière de police administrative, c’est moi. Un maire me rend compte de ce qu’il fait dans sa Commune en matière de police administrative. Si je vois que les décisions prises par un maire sont susceptibles de troubler la quiétude publique, je les suspends ou annule, les reprend conformément aux normes et les mets en vigueur. C’est ce que j’ai fait en instruisant le maire de Bohicon pour lui indiquer comment les choses doivent se passer », a indiqué Firmin Kouton.

Pour l’autorité préfectorale, la loi sur la décentralisation abroge les dispositions antérieures contraires. « Je n’ai fait que rappeler au maire de Bohicon que son arrêté est contraire aux nouvelles dispositions de la loi et ne peut donc plus fonctionner. En réalité, c’est un arrêté dans lequel le maire était le gestionnaire des gares routières. Aujourd’hui, il ne les gère plus » , précise le préfet.

L’autorité préfectorale a donc rappelé au maire, l’article 132 alinéa 8 de la loi N°2021-14 du 20 décembre 2021 portant code de l’administration territoriale en République du Bénin qui stipule que seul le SE gère les établissements communaux dans les gares routières et les marchés. Le préfet souligne donc que la note circulaire du maire qui fait ainsi de réponse, est suspendue jusqu’à nouvel ordre.