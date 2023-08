Bénin – Gestion de l’inondation: le parquet de Parakou tient les autorités défaillantes à l’œil

- Publicité-

Éveillé les consciences afin de réduire les risques liés à la montée des eaux du fleuve Ouémé et du fleuve Niger, telle est la démarche du parquet du tribunal de premier instance de Parakou qui promet des poursuites contre les parents et autorité par qui le drame viendrait.

Certaines communes du Bénin font face depuis peu à l’inondation causée par la montée des eaux du fleuve Ouémé et du fleuve Niger. Des pertes en vies humaines sont déjà enregistrées dans certaines contrées.

Pour llimiter les dégâts de ce phénomène environnemental, le parquet du tribunal de première instance de Parakou attire notamment l’attention des parents sur leur responsabilité à veiller sur la vie de leurs enfants.

En effet, le troisième substitut du procureur du tribunal de Parakou à travers un communiqué en date du 16 Août appelle à la prudence de la population et rappelle aux parents et personnes exerçant l’autorité parentale que conformément aux articles 10 et 12 du Code de l’enfant, ils ont l’obligation de protection et de surveillance des enfants.

Le tribunal de Parakou promet la fermeté en cas de défaillance dans l’application desdites dispositions du Code de l’enfant. « Nous les invitons donc, à prendre toutes les mesures nécessaires aux fins d’assurer leur responsabilité. Par ailleurs, nous rappelons aux Maires de procéder à la signalisation des cours d’eaux par des panneaux conformément aux instructions du Garde des Sceaux qui leur ont étė notifiées », précise le communiqué.

Dans le même communiqué, le parquet du tribunal de Parakou promet de mettre en œuvre « des poursuites subséquentes en cas de tout manquement. »