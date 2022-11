Bénin : garde à vue prolongée pour la polémiste tiktokeuse Jessica dite Maman Dilara

Le procureur spécial près la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) a prolongé la garde à vue de la tiktokeuse Maman Dilara à l’issue de son audience à la juridiction spéciale, mercredi 9 novembre 2022.

Encore quelques jours et la polémiste tiktokeuse Jessica dite Maman Dilara sera fixée sur son sort. Présentée à la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet), son audience a été reportée pour le vendredi 11 novembre 2022.

Des sources proches du dossiers ont confié à BENIN WEB TV que la tiktokeuse est accusée d’injures graves et diffamations. Dans le lot des plaignantes figurent des artistes béninoises dont les chanteuses Fanny Senan et la fana Fana Lady Sessimè, la tiktokeuse Folakè et la restauratrice Thiam.

La même source indique que sur insistance des proches de la tiktokeuse, les plaignantes ont retiré leur plainte. L’audience a été reportée au vendredi 11 novembre 2022 , certainement pour une issue favorable comme ce fut le cas pour le tiktokeur Eustache.

Ce dernier a été libéré , lundi dernier, avec comme condition, la sensibilisation des internautes de la plateforme sur les conditions d’utilisation et le code du numérique en vigueur au Bénin.