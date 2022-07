Bénin: Fred Houénou et Paulin Dossa libérés et mis sous contrôle judiciaire

Arrêtés et déposés en prison depuis avril 2021, Paulin Dossa et Fred Houénou sont désormais libres de leurs mouvements, mais mis sous contrôle judiciaire. Ils figurent sur la liste des 30 détenus libérés ce mercredi 27 juillet 2022 par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet).

En prison depuis avril 2021 pour des faits commis lors de la présidentielle passée, les opposants Fred Houénou et Paulin Dossa ont retrouvé leurs familles. Tous deux, anciens soutiens du régime de Boni Yayi, ils avaient été arrêtés alors qu’ils s’opposaient à la prorogation du mandat présidentiel de Patrice Talon et à la tenue de l’élection présidentielle, qui selon, eux n’était pas inclusive.

Contrairement à Paulin Dossa, qui depuis 2016 est opposant au régime de Patrice Talon, Fred Houénou a, quant à lui, fait un bref séjour dans la mouvance. Ce n’est qu’après sa démission, qu’il s’est déclaré opposant et soutien de l’opposante Reckya Madougou, candidate désignée des Démocrates.

Paulin Dossa heureux de retrouver les siens

A la sortie de prison, Paulin Dossa a été chaleureusement accueilli par ses proches et famille. Sur les images de son accueil, on constate sa joie et sa satisfaction d’être hors des murs de la prison et tout proche de sa famille.

Fred Houénou et Paulin Dossa ne sont pas les seuls bénéficiaires de la décision de la Criet. Ils sont au nombre de 30, détenus pour des faits similaires, à recouvrir leur liberté.