Bénin: François Silibi fait son entrée au parlement en remplacement remplace de Louis Vlavonou

François Silibi a officiellement fait son entrée à l’Assemblée nationale ce vendredi 10 juillet 2026. Il succède à Louis Vlavonou, qui a quitté son siège de député après son entrée au Sénat en qualité de membre de droit, en raison de ses anciennes fonctions de président de l’Assemblée nationale.

La cérémonie d’installation du nouveau député s’est déroulée à l’issue de la séance plénière tenue au Palais des Gouverneurs à Porto-Novo ce jour.

Né en 1982, François Silibi est professeur d’anglais. Originaire d’Ifangni, comme Louis Vlavonou, il représentera désormais cette circonscription au sein de la 10ᵉ législature.

Avec cette installation, François Silibi devient officiellement député à l’Assemblée nationale et poursuivra le mandat laissé vacant par Louis Vlavonou jusqu’au terme de la législature, prévu en février 2033.

Suppléant de l’ancien président de l’Assemblée nationale, François Silibi a fait son baptême en qualité de parlementaire. Il bénéficie ainsi de la démission de l’ex agent de la douane à la retraite qui va siéger à partir du 30 juillet prochain au sein de la chambre haute en qualité de membre de droit.