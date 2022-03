Bénin – Fonctions dans les mairies: nouvelle liste des candidats présélectionnés

Les candidats non retenus peuvent adresser une réclamation à l’endroit du comité de supervision. Mais avant ça, ils sont invités à consulter les causes du rejet de leurs dossiers sur la plateforme : https://www.eresultats.bj/consulter/inscription-au-fichier-national-des-principales-fonctions-administratives-et-techniques-des-communes .

Dans la suite du processus, les candidats présélectionnés subiront un test psychotechnique. Ledit test se tiendra pour tous les postes confondus au lycée technique Coulibaly à Cotonou, situé dans le quartier Missèbo, non loin de l’Hôpital de la Mère et de l’Enfant (HOMEL), ex-maternité Lagune, le samedi 12 mars 2022 à partir de 7h00.

Après l’annulation de la première liste, une autre est désormais disponible dans le cadre de la constitution du fichier national pour les fonctions administratives et techniques dans les communes du Bénin. Elle a été publiée ce vendredi 04 mars 2022 conformément au chronogramme établi par le comité de supervision. Retrouvez via ce lien lien l’intégralité de la liste des candidats présélectionnés : https://www.gouv.bj/preselection-fonctions-mairies/ .

