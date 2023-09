Bénin: flou autour de la disparition de Martin Hounga, la police indexée

- Publicité-

Au Bénin, la toile est en ébullition depuis quelques jours. Le nom du jeune Martin Hounga est sur toutes les lèvres et dans toutes les publications. Les internautes réclament justice pour ce jeune de 18 ans, introuvable depuis la soirée du lundi 04 septembre 2023. Les circonstances de cette disparition restent pour le moment floue.

Même si ses parents et proches sont convaincus qu’il est mort, on ne peut le dire avec certitude pour le moment. Ce qu’il convient de retenir à l’heure actuelle, c’est que Martin Hounga, qui rentrait à la maison à Hêvié avec son frère, est introuvable jusqu’à ce jour.

Les démarches menées par BENIN WEB TV pour en savoir plus sur le sujet auprès de la police sont, pour le moment, vaines. « Pour le moment, je n’ai pas d’informations précises », a confié le porte-parole de la Police républicaine. Au commissariat de Hêvié, indexé dans cette affaire, nous n’avons pas pu non plus obtenir d’informations concrètes et précises. Comme l’exigent les règles au sein du corps armé, le commissaire ne peut se prononcer sans autorisation de sa hiérarchie.

- Publicité-

Version des proches de Martin Hounga

Les informations disponibles pour le moment sont issues de la version du frère de Martin Hounga, nommé François Hounga. Selon ses dires, tout serait parti du refus d’obtempérer du conducteur de taxi-moto qui les conduisait.

Ils avaient quitté Cocotomey où ils ont rendu visite à leur oncle et se rendaient chez eux à Hêvié. Sur le chemin, ils ont dépassé un duo de policiers qui se déplaçaient également à moto. Certainement en patrouille, les deux agents, avec un geste de la main, ont intimé l’ordre au conducteur de taxi-moto (Zem) de s’arrêter. Se croyant en infraction pour avoir transporté deux personnes, le conducteur a pris la fuite.

Selon le récit de François, les deux policiers auraient engagé une course-poursuite derrière le Zemidjan. Une chasse à l’homme au bout de laquelle des coups de feu auraient été entendus. « Pendant la course, le Zemidjan voulait emprunter une petite voie sur le parcours. Lorsqu’il a ralenti, Martin a sauté de la moto. J’ai continué avec le Zem et quelques minutes après, nous avons entendu des coups de feu », a-t-il affirmé.

- Publicité-

De retour sur les lieux, François n’a aperçu aucune trace ni aucun signe de vie de son frère. Les parents ont pensé qu’il avait été sûrement interpellé et gardé au poste de police. Mais le lendemain, toutes les tentatives pour joindre le jeune garçon ont été vaines.

Se basant sur les témoignages des riverains qui affirment avoir vu un corps suite aux coups de feu, les parents de Martin Hounga en sont arrivés à la conclusion que leur enfant est décédé et soupçonnent une bavure policière. La réaction de la police est toujours attendue dans ce dossier qui suscite indignation au sein de l’opinion.