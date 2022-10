Bénin: flou autour de 04 décès au CNHU, un père raconte les circonstances de la mort de sa fille

Lydia Adeniyi, professeur de français, fait partie des 04 décès survenus à la clinique universitaire polyvalente d’anesthésie-réanimation du Centre national hospitalier universitaire (Cnhu). Selon son père, cette situation dramatique serait liée à une coupure d’électricité qui a duré pendant 10 minutes.

Attristé et en colère suite au décès de sa fille, le géniteur de Lydia Adeniyi a raconté ce qui s’est passé dans la nuit du jeudi 06 au vendredi 07 octobre 2022 à la clinique universitaire polyvalente d’anesthésie-réanimation du Centre national hospitalier universitaire (Cnhu). « Mon épouse me réveille pour me dire qu’il y a eu coupure d’électricité. Il sonnait 2h 52 mn et aussitôt, je me suis présenté au CNHU dans le noir avec la torche de mon portable », a-t-il confié à Frissons radio.

A son arrivée sur les lieux, il a été très vite rassuré par un garçon de salle. Selon les dires de Adeniyi père, le garçon de salle n’a pas caché l’impact que cette coupure d’électricité pourrait avoir, mais il l’avait quand même rassuré. « A 3h 08 mn l’électricité a été rétablie. J’ai demandé à aller voir ma fille mais on m’a dit d’attendre l’heure de visite. J’ai attendu 06 heures avant de me présenter à nouveau. On me demande encore d’attendre », a-t-il dit.

« Vous voulez m’annoncer le décès de ma fille ? »

Dans la foulée de la longue attente, le papa de Lydia a aperçu dans l’un des bureaux, les parents d’une victime des victimes, à qui les médecins annonçaient la mauvaise nouvelle. Quelques instants, il a été invité à prendre siège dans le bureau. Se doutant déjà de ce qui l’attendait, il a pris le devant de la discussion.

« Vous voulez m’annoncer le décès de ma fille ? », a-t-il demandé aux médecins. Surpris, ces derniers ont voulu savoir comment il a eu l’information. « Papa, qui vous a informé ? Et j’ai dit, il n’y a pas eu coupure de courant ? », avait-il enchaîné face au personnel soignant.

Lydia Adeniyi admise au service de réanimation suite à des complications

La défunte Lydia Adeniyi s’était retrouvée à la clinique universitaire polyvalente d’anesthésie-réanimation après une intervention chirurgicale. Selon les dires de son père, elle avait été opérée au niveau du cœur le 10 septembre 2022.

Quelques jours après, elle avait du mal à respirer. Ce rebondissement l’a conduit au service de réanimation le mercredi 21 septembre où elle avait eu arrêt cardiaque.