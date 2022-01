Bénin: Florent Edgard Agbo en prison, Léonard Wanou nommé à la tête de la DEI

Le Commissaire divisionnaire Florent Edgard Agbo n’est pas la seule personne qui serait impliquée dans cette affaire. Sept (07) autres mis en cause ont été aussi interpellés et placés en détention provisoire.

Le Commissaire divisionnaire de police Léonard Wanou est le nouveau patron par intérim de la Direction de l’Émigration et de l’Immigration (DEI). Il a été nommé en remplacement du désormais ex-Directeur de la DEI Florent Edgard Agbo, déposé en prison depuis décembre pour une affaire de délivrance frauduleuse de passeport. Il est poursuivi pour abus de fonction et sera jugé le 24 janvier 2022.

