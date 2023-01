Bénin – Fin de la 8è Législature: du regret dans le rang du personnel administratif

La fin de la huitième législature a coïncidé mercredi 25 Janvier avec la cérémonie de présentation des vœux de nouvel an au président Louis Vlavonou. Au cours de la cérémonie, le personnel administratif a émis le vœu de la revoir à la tête du bureau de l’assemblée nationale neuvième législature.

Le personnel parlementaire civil et militaire a présenté ses vœux de nouvel an au président Louis Vlavonou en fin de mandat à la tête du bureau de l’assemblée nationale. C’était au cours d’une cérémonie teintée d’émotions et de regrets. « …Je voudrais, toutes proportions gardées, prier vos collègues députés de vous apporter leur soutien en vue du renouvèlement de votre mandat à la tête du Parlement de notre pays« , a déclaré le secrétaire général du Synana, Fulbert Akpédjé Acakpo.

Dans son message de vœux, il a loué les mérites du président Louis Vlavonou. A l’en croire, les différentes réformes initiées par ce dernier ont permis de hisser l’administration parlementaire au rang des plus performantes. Pour lui, la reconduction du président Louis Vlavonou en qualité de président de l’assemblée nationale 9è législature serait « une œuvre républicaine de nature à permettre la poursuite de l’action si bien entamée« .

Le responsable syndical a profité de l’occasion pour passer en revue des actes forts posés par Louis Vlavonou au cours de la mandature finissante. « Mais, comment aborder mes propos sans rappeler un certain nombre de hauts faits, un certain nombre d’actes que vous avez posés et qui marqueront durablement l’histoire de l’administration parlementaire », a insisté Fulbert Akpédjé Acakpo.

Et en guise d’actes forts, il rappelle que tout le monde s’accorde sur le fait que « vous êtes, Monsieur le président, le champion des réformes dans le milieu de travail qui est le nôtre« . Il en veut pour preuve, la nomination du secrétaire général administratif parmi les purs agents parlementaires, l’avènement d’un statut autonome du personnel parlementaire, la prise d’une décision portant attributions, organisation et fonctionnement du cabinet du président de l’Assemblée nationale et du secrétariat général administratif, la relecture du Règlement intérieur de l’institution pour aboutir à la création de nouvelles directions techniques et de nouveaux services, l’avènement de la Télévision Hémicycle pour donner plus de visibilité à l’institution, etc.

Se fondant sur ces actes de grandes portées, le représentant du personnel parlementaire au nom de l’administration parlementaire remercie le président Louis Vlavonou et et prie pour qu’il revienne poursuivre ce qu’il a entamé.

A son tour, le Secrétaire Général Administratif de l’Assemblée générale Mariano Ogoutolou a aussi reconnu les mérites de la huitième législature à travers des réformes qu’il a énuméré en 5 points. Il faut rappeler que cette cérémonie de vœux a coïncidé avec la fin de la mandature. Les 109 députés élus à l’issues des législatives du 8 Janvier dernier seront installés le 12 Février prochain pour le compte de la 9è législature. A noter que Louis Vlavonou a eu encore la confiance de ses mandants mais de là à devenir président de l’assemblée nationale 9è législature, c’est une autre paire de manche.